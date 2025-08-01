T.C. GAZİOSMANPAŞA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/22 Esas

KARAR NO : 2024/48

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/10/2024 tarihli ilamı ile 20 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Bekir ve Zeyneb 1988 doğumlu, REŞİD ŞEREF adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 04.07.2025

Basın No: ILN02271390 #ilan.gov.tr