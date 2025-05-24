T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26027622-2023/554-Ceza Dava Dosyası

Konu :İLAN

SANIK : ARVINZAYA MUNKHTUYA, Munkhtuya ve Munkhtuya kızı, 24/03/1980 MOĞOLİSTAN doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. İzzetpaşa Mah. Yıldız Sok. Gönül Apt. No:31-35/2 Şişli/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:99258656190

Hırsızlık suçundan sanıklar AYHAN SARAÇ ve İSMET ÇATAK hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 19/12/2024 tarih ve 2023/554 Esas, 2024/731 Karar sayılı kararı ile sanık ARVINZAYA MUNKHTUYA hakkında Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında HırsızlıksuçundanTCK. 142/2-h maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Dava dosyasında sanık ARVINZAYA MUNKHTUYA'ya tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisindemahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği,aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 22.05.2025

Basın No: ILN02229422 #ilan.gov.tr