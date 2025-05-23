PORTATİF HAVUZ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ











Portatif Havuz Bakım Onarım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/769803

1-İdarenin a) Adı : SULTANBEYLİ BELEDİYESİ KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adres : Abdurrahmangazi Belediye 4 SULTANBEYLİ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2165641300 - ç) İhale belgelerinin görülebileceği ve e-imza yoluyla indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımının

a) Adı : Portatif Havuz Bakım Onarım Hizmet Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Kalem Üzerindeki Havuz Bakım Onarım Hizmeti Alımında belirtilen özellikler

EKAP'ta yer alan broşürler içinde bulunan idari kayıtlardan saklanmaktadır. c) Yapılacağı/teslim edilecek yer : Sultanbeyli Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde İdarenin vereceği okullar ç) Tarih/dönem : İşe başlama tarihi 20.06.2025 , bitiş bitiş tarihi 15.08.2025 d) İşe başlama tarihi : 20.06.2025



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saat : 02.06.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No:4 Koordinasyon Müdürlüğü İhale Şefliği



4. İhaleye katılabilme şartları ve belirlenmiş belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde gerçekleştirilme süreçleri:

4.1.İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgiler e-teklifleri kapsamında beyan bilgileri gerekmektedir.

4.1.2.Teklifin yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.Tüzel'in; Şartların yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede kaydedilen teklif mektubu.

4.1.4.Şekil ve içerik İdari Şartnamede kaydedilen geçici teminat bilgileri.

4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken süreler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu taşımanın yapılması gerekenler: İdare tarafından ticari ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5.Ekonomik açıdan alternatif teklifler sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli halklar katılabilecektir.



7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanlarını indirmeleri zorunludur.



8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik olarak hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarihi ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpışma sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifler birim fiyat şeklinde şeklinde belirlenir. İhale sonucunda, ihalenin açılması ile birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilir.



11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihalelerin tarihi 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğerleri:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklif sınır değeri altında kalan statülerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02228213 #ilan.gov.tr