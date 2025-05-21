İhale Kayıt Numarası : 2025/762401
1-) İDARENİN :
a ) Adresi : Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL
b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13
c ) Elektronik posta adresi : okyar.arslan@euas.gov.tr
2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü sahasında demonte edilmiş vaziyette bulunan iki adet Mobil Elektrik Santralı ve ekipmanlarının K.K.T.C. Teknecik Santralına taşınması işidir.
b)Türü : Hizmet Alımı
c) Dosya No : 2025 /11
d) Şartname Bedeli : 240,00 TL .
e) Hizmetin Teslim Yeri : K.K.T.C. Teknecik Santralı Girne/KKTC
f) İşin Süresi : Yer teslimi sonrası 10 (on) takvim günüdür.
3-) İHALENİN :
a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü
b ) Tarihi ve Saati : 30.05.2025 Cuma günü – Saat 11.00'da
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü, Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 30.05.2025 Cuma günü – Saat 11:00'a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-)Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
Basın No: ILN02227842 #ilan.gov.tr