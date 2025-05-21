EÜAŞ İSTANBUL DOĞAL GAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDA DEMONTE EDİLMİŞ VAZİYETTE BULUNAN 2 (İKİ) ADET MOBİL ELEKTRİK SANTRALI VE EKİPMANLARININ K.K.T.C. TEKNECİK SANTRALINA TAŞINMASI İŞİ

İhale Kayıt Numarası : 2025/762401

1-) İDARENİN :

a ) Adresi : Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL

b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13

c ) Elektronik posta adresi : okyar.arslan@euas.gov.tr



2-) İHALE KONUSUNUN :

a) Niteliği : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü sahasında demonte edilmiş vaziyette bulunan iki adet Mobil Elektrik Santralı ve ekipmanlarının K.K.T.C. Teknecik Santralına taşınması işidir.

b)Türü : Hizmet Alımı

c) Dosya No : 2025 /11

d) Şartname Bedeli : 240,00 TL .

e) Hizmetin Teslim Yeri : K.K.T.C. Teknecik Santralı Girne/KKTC

f) İşin Süresi : Yer teslimi sonrası 10 (on) takvim günüdür.

3-) İHALENİN :

a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi ve Saati : 30.05.2025 Cuma günü – Saat 11.00'da



4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü, Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.



5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 30.05.2025 Cuma günü – Saat 11:00'a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.



6-)Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Basın No: ILN02227842 #ilan.gov.tr