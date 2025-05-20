SAKARYA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2024/761

Karar No: 2024/1045

İLAN METNİ

Basit kasten yaralama suçundan Abdulrahman Alshamalı (TC NO:99813143042) hakkında Mahkememizin 17/12/2024 tarih, 2024/761 esas, 2024/1045 karar sayılı ilamı ile hakkında neticeten mahkumiyet kararları verilmiş ancak tüm arama ve çabalara rağmen gerekçeli kararsanığa tebliğ edilememiştir. Bu nedenle;

1-Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihinden başlayarak iki haftalık yasal süre içerisinde İTİRAZ yasa yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.14/05/202

Basın No: ILN02226295 #ilan.gov.tr