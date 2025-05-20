Milas Ziraat Odası 837 Ada 19 Parsel Arsa Satışı Hk.

Milas Ziraat Odası Başkanlığı'na ait Milas İlçesi Burgaz Mahallesi Suçum Mevkiinde bulunan 837 Ada 19 Parsel Arsa için 4.402,29 m2, 25.000.000,00(YirmibeşmilyonTL)+KDV (%10) değeri ile satışa çıkarılmış olup 27.05.2025 Salı günü saat 13:00'da Odamız Aydınlık Evler Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı No:95/1 MİLAS/MUĞLA adresinde toplantı salonunda kapalı zarf usulü satılacaktır. İlgililerin 27.05.2025 tarihi saat 12:00'a kadar %3 (750.000,00TL) geçici teminatların Ziraat Bankası TR48 0001 0002 0531 5019 9152 46 nolu İbanına yatırılmasına, Teklif Mektup örneklerini odamızdan temin edip belirtilen gün, saat ve adreste bulunmaları rica olunur.

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