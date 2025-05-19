T.C.CİZRE KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2014/25 EsasKARAR NO : 2023/191

Mahkememizde görülen Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle:

Yapılan araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamayan dahili davacı Hükmiye DEMİR'e 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca Hüküm özetinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olup;

1-A) Asıl dosya olan 2014/25 Esas sayılı dosyasının davasının REDDİNE,

B) Birleşen İdil Kadastro Mahkemesi 2006/78 Esas sayılı dosyasının davasının REDDİNE,

2- A) Davaya konu Şırnak İli, İdil İlçesi, Çukurlu Köyü 104 ada 17 parsel sayılı taşınmazın TESPİT GİBİ TAPUYA TESCİLİNE,

B) Davaya konu Şırnak İli, İdil İlçesi, Çukurlu Köyü 104 ada 25 parsel sayılı taşınmazın TESPİT GİBİ TAPUYA TESCİLİNE,

Dahili davacı Hükmiye DEMİR'e tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu kararın adı geçen dahili davacıya tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğ edilme tarihinden itibaren yasal süresi içinde karara karşı İstinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın adı geçen dahili davacı Hükmiye DEMİR yönünden kesinleşeceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.15/05/2025

Basın No: ILN02225862 #ilan.gov.tr