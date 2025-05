T.C.ÇALDIRAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/15

Davacı Hakim Çelik tarafından açılan gaiplik davasının mahkememizce yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince, İhsan ve Mukadder oğlu, 12/11/1988 Çaldıran doğumlu, Van, Çaldıran, Güngören mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No: 69961102116 Numaralı Ertan Çelik'in yaklaşık 2010 tarihinden itibaren kendisinden haber alınmaması, İhsan ve Mukadder kızı, 07/04/1999 Çaldıran doğumlu, Van, Çaldıran, Güngören mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No: 69946102636 Numaralı Cansever Çelik'in yaklaşık 2014 tarihinden itibaren kendisinden haber alınmaması iddia edildiğinden Ertan Çelik ve Cansever Çelik'i bilen veya bu kişi hakkında herhangi bir şekilde bilgisi bulunan herkesin 6 ay içerisinde mahkememiz 2022/15 esas sayılı dava dosyasına müracatta bulunmaları ilan olunur. 18/10/2024

Basın No: ILN02226102 #ilan.gov.tr