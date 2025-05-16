T.C.

TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/208 Esas 08.05.2025

Konu : İlan şerhi hk.

İLAN ŞERHİ

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan murisin mirasçılarının TMK 501.maddesi ve TMK 594.maddesi gereğince işbu ilan tarihinden en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatları var ise mahkememize bildirmeleri ilan olunur. İLGİLİ KİŞİ : MÜKERREM MARANGOZOĞLU - 43864522868 KASTAMONU ili, İNEBOLU ilçesi, EVRENYE mah/köy, 35 Cilt, 141 Aile sıra no, 73 sırada nüfusa kayıtlı, ADEM ve EMİNE oğlu/kızı, 12/11/1929 doğumlu,

Basın No: ILN02225796 #ilan.gov.tr