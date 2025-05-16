İLAN

T.C.

PAZAR (RİZE)

2. ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/127 Esas

DAVALI : ANJELİKA YILMAZ- 30047290454 Vatandaşlık Numaralı, 15/12/1978 JELEZNOGORSK/RUSYA Doğumlu,

Davacı tarafından açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce bildirilen adreslerinize çıkartılan tebligatların iade geldiği, dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününün tebliğ edilemediği, tüm yapılan aramalara rağmen tebliğe elverişli adres bulanamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 09/07/2025 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02223534 #ilan.gov.tr