YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN



İlimiz Saraykent İlçesi, Saray Mahallesi tapunun 239 ada 9 parselinde kayıtlı 97.415,31 m² alana sahip taşınmaz (Sera yapılmak ve işletilmek üzere) ile Aydıncık İlçesi, Kazankaya köyünde bulunan işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile kiralanacaktır.

İhaleye çıkartılan taşınmazın muhammen bedeli geçici teminatı, ihale günü ve saati aşağıya çıkarılmıştır.

AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

SIRA

NO İL/İLÇE

KÖY NİTELİĞİ ADA

PARSEL AYLIK MUH.

BEDEL ONYILLIK MUH.

BEDEL GEÇİCİ

TEMİNAT İHALE

GÜN VE

SAATİ 1 YOZGAT

SARAYKENT

SARAY MAH. SERA

ALANI

239/9

50.000,00 TL

6.000.000,00 TL

180.000,00 TL

27/05/2025

10:30

SIRA

NO İL/İLÇE

KÖY NİTELİĞİ ADA

PARSEL ALANI

(M2) AYLIK MUH.

BEDEL ÜÇ YILLIK

MUH.

BEDEL GEÇİCİ

TEMİNAT İHALE

GÜN VE

SAATİ 1 YOZGAT

AYDINCIK

KAZANKAYA

İŞYERİ

4/R

153/20

12,00

500,00 TL

18.000,00 TL

1.800,00 TL 27/05/2025

10:40 2 YOZGAT

AYDINCIK

KAZANKAYA

İŞYERİ

4S

153/20

20,00

750,00 TL

27.000,00 TL

2.700,00 TL 27/05/2025

10:45 3 YOZGAT

AYDINCIK

KAZANKAYA

İŞYERİ

15D

135/10

30,00

1.000,00 TL

36.000,00 TL

3.600,00 TL 27/05/2025

10:50

2. Söz konusu taşınmazların kiralama ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

3. İhale ve kiralamadan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, sözleşme gideri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

4. İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5.Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümeni 2886 Sayılı Kanun'un 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

6- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Gerçek kişiler için;

-İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

-T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi

- Noter Tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde

-Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt Belgesi (2025 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

- Tüzel kişinin şirket olması durumunda Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,

- Tüzel Kişi adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair tüzel kişinin yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

- İmza sirküleri,

- Yukarıda b) bendinde istenilen belgeler aslı olacak veya noter tasdikli olacak.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü

ç) Gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye ortak girişim halinde katılmaları durumunda noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı, ihalede ortakları temsil edecek pilot ortağın adı, ihalesine girilecek işin süresi bitene kadar ortakların ortaklıktan ayrılamayacağına ilişkin beyanları ve ortakların hisse oranlarını belirtir şekilde imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

Ayrıca her bir ortak için ortakların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (a) ve (b) fıkrasında istenilen belgeler,

d) 2886 Sayılı D.İ.K .'unda belirtilen tahmin edilen bedele ilişkin ilanda belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu. (Yozgat İl Özel İdaresi, İl Encümeni Başkanlığı adına alınacaktır.) Geçici Teminat bedeli İl Özel İdaresine ait VAKIFLAR BANKASI TR 3600 0150 0158 007293643179 Iban nolu hesabına yatırılacaktır.)

e) Yozgat İli Saraykent İlçesi Saray Mahallesi Sera Alanı 239 ada 9 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kiralama ihalesine katılacak olan istekliler, ihale Dokümanını 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) bedel karşılığında satın alınacaktır. Satın alındığına banka dekontunu İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığına teslim edecektir.

f) İhalesine girilecek taşınmaza ilişkin belediye imar planını, kadastro planını incelediğini ve kiralamak istediğine ilişkin taahhütname ve 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ile irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresini belirtir beyanı (İdareden alınacaktır.)

g) Taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

h) Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

ı) İstekliler, ihalesine katılmak istenilen taşınmaza ait ilanda belirtilen belgeleri bir dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

i) Söz konusu taşınmazların ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

İlan olunur

Basın No: ILN02223732 #ilan.gov.tr