T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği





Sayı : E.72305940-2025/208-6165/31114 06.05.2025

Konu : İlan Metni





İLGİLİ :İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (39476) Muammer AKKAŞ

ADRES : Meçhul



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) 2010/105 sayılı soruşturması kapsamında, 03.01.2012 tarihinde gözaltına alınan, 06.01.2012 günü serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Murat KABLAN'ın; Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/96 esasına (evveliyatı 2015/204 esas) kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 20.03.2025 tarihli, 2025/208 esas ve 2025/503 sayılı kararı ile;

1) İlgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

2) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71. maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

3) İlgiliye isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2020/172 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2020/172 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2020/172 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine, disiplin dosyasında karar verilmesi için kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02223309 #ilan.gov.tr