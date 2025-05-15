T.C. BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN



DOSYA NO : 2017/27 Esas KARAR NO : 2023/132

5015 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 04/04/2023 tarihli ilamı ile hakkında TCK'nın 66/1-e ve CMK'nın 223/8 maddeleri uyarınca düşme kararı verilen Hasan ve Fınav oğlu, 1988 İran doğumlu, MİKAİL BABAZADE, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan kurumun istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın ve katılan kurumun istinaf başvuru dilekçesinin muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.12/05/2025

Basın No: ILN02223537 #ilan.gov.tr