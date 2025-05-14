T.C. BAKIRKÖY 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .41505607-2023/600-Ceza Dava Dosyası

Karar No:2024/134

İLAN

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan mahkememizinyukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/03/2023 tarihli ilamı ile sanık GÖKHAN SÖNMEZ hakkında; 5237 sayılı TCK. 179/2 maddeleri uyarınca 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK'nın 58/6 madde ve fıkrası uyarınca MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, CGTİK'nin 108/4. maddesi gereğince sanık hakkında cezanın infazından sonra uygulanmak üzere DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA, karar verilmiştir.

Dair verilen karar, 65305338104TC. Kimlik numaralı, Asker ve Teyfe oğlu, 14/09/1984, Iğdır doğumlu Gökhan SÖNMEZ'e, tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararınTürkiye de yayınlanan (tirajı 50.000'in üstende)ulusal bir gazete ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.09/05/2025

Basın No: ILN02223652 #ilan.gov.tr