BURSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLANEN TEBLİGAT
KONU: KESTEL İLÇESİ SERME MAHALLESİ 132 ADA 132, 142, 143, 144 VE 145 NOLU PARSELLERE AİT 41.MADDE DÜZELTME İŞLEMİ
BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ SERME MAHALLESİ 132 ADA 132, 142, 143, 144 VE 145 NOLU PARSELLERDE 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN 41.MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DÜZELTME İŞLEMİNE AİT 10.06.2024 TARİH VE 2024/97 SAYI NUMARALI TEKNİK HATALAR DÜZELTME FORMU VE EKİ KROKİ, SERME MAHALLESİ 132 ADA 132 NOLU PARSEL MALİKLERİNDEN CAFER DURMUŞ'A TEBLİGAT KANUNUN 25/A. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT YAPILAMAMIŞTIR. SERME MAHALLESİ 132 ADA 132 NOLU PARSELİN 8098,34M² OLAN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ, 8059.08M² OLARAK, 132 ADA 142 NOLU PARSELİN 5647.90M² OLAN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ 5478.35M² OLARAK, 132 ADA 143 NOLU PARSELİN 5216,55M² OLAN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ 5135,58M²OLARAK, 132 ADA 144 PARSELİN 3909,19M² OLAN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ 3791,86M² OLARAK VE 132 ADA 145 NOLU PARSELİN 8979.58M² OLAN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ 9386.69M² OLARAK 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN 41.MADDESİ GEREĞİNCE DÜZELTİLECEKTİR. DÜZELTME İŞLEMİNE KARŞI 30 GÜNLÜK SÜRESİ İÇERİSİNDE BURSA SULH MAHKEMELERİNE DAVA AÇILMADIĞI TAKDİRDE DÜZELTME İŞLEMİNİN KESİNLEŞTİRİLECEĞİ HUSUSU İLGİLİLERİNE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
KEMAL MEMİŞ
KADASTRO MÜDÜRÜ
Basın No: ILN02223741 #ilan.gov.tr