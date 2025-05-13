T.C. İSTANBUL 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/286 Esas

KARAR NO: 2024/79

Hakaret, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Mala Zarar Verme, suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/10/2024 tarihli ilamı ile TCK 151/1, 125/1, 86/2-1, 106/2-a maddeleri gereğince cezası ile cezalandırılan Cafer ve Ayşe oğlu 1960 doğumlu, sanık YAŞAR TOSUNASAL'ın tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02222419 #ilan.gov.tr