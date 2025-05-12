İHALEYE DAVET

T.C.

SINDIRGI BELEDİYESİ

ARMATÜR DAHİL ALÜMİNYUM AYDINLATMA DİREĞİ ALIMI



Sındırgı Belediyesi, İller Bankası A.Ş. aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak "Armatür Dahil Alüminyum Aydınlatma Direği Alımı" işini Dünya Bankası ihale usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler, teklif açılış tarihi olan 10.06.2025 tarihinden itibaren 91 takvim günü süreyle geçerli olacak ve beraberinde Teklif edilen bedelin %3 den az olmamak üzere veya eşdeğeri olacak şekilde teklif para birimi cinsinden düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese, saat 14:00'e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15'te açılacaktır.

İlgilenen firmalar www.sindirgi.bel.tr ve www.ilbank.gov.tr detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Teklif Verme ve Bilgi Edinme Adresi:

Camicedit Mahallesi Kültür Caddesi Cumhuriyet Meydanı No:1 Sındırgı/BALIKESİR/TÜRKİYE

Kat/ Oda Numarası: 1. Kat Fen İşleri Müdürlüğü

Şehir: Balıkesir

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Telefon: 0 266 516 11 24

Faks: 0 266 516 48 00

e.posta: belediye@sindirgi.bel.tr

KEP Adresi: sindirgibelediyesi@hs01.kep.tr

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