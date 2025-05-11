Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYE

İCRA DAİRESİ



2025/3239 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3239 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, DEREOBASI Mahalle/Köy, 104 Ada, 96 Parsel, Taşınmazın niteliği tapu kaydında zeytinlik olarak görünse de zemin itibari ileiçerisindebir adet demir profil direk üzeri üstü çinko malzeme ile kaplı ahır, bir adet depo, bir adet dubleks konut amaçlı yapı ve yüzme havuzu bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde Apart Otel tarzında 1. Katı 460 m² ve 2. Katı 140 m2 olan iki katlı yapı ile, 1.670 m2?lik üzeri çinko kaplı ahır olduğu belirtilmiştir. Ahırın770 m² lik kısmı Orman sınırında kalmıştır.

Adresi : Osmaniye İli Merkez İlçesi Deereobası Köyü104 Ada 96 ParselN36-C-21-A-4-B Pafta Nolu Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 4.888,93 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İmar sınırları ve mücavir alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 22.081.287,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 13:32

07/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02221155 #ilan.gov.tr