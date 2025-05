İLAN

LAPSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/506 Esas

KARAR NO : 2024/292

Davacılar AHMET BAŞLI vs hakkında mahkememizde açılan Kira Uyarlama davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

Dava konusu işyeri vasıflı kiralananın 21/12/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık kira bedelinin brüt 1.250,00-TL (NET 1.000,00-TL) olarak TESPİTİNE,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, karar davalı vekili tarafından kira tesbit davası açma şartları oluşmadığından bahisle istinaf edilmiş olup, 16087813600 T.C. Nolu Ahmet Başlı 'ya Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/05/2025

Basın No: ILN02219445 #ilan.gov.tr