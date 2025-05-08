T.C.

İZMİR

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/173 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2942 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 s.Yasa ile değişik10. maddesi gereğince;

a)Kamulaştırılacak İzmir İli, Karabağlar İlçesi,Bozyaka Mahallesi, 2885 ada, 4.724,37 metrekare yüzölçümlü,278,280,282,284,286,288,290,294,300,302parsellerde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı,

b)Taşınmazın malikinin davalılar ABDULĞANİ YILDIZ-52810176932,AHMED SAİD ŞAHİN-53665139356, ALİ BAYSOY-39334907884 , AYŞEGÜL DEYNEKÇİ-25151249986 , EMİNE BÜLBÜL-17015134866, EMİNE SARIKAYA-60859060082 ,FERAHNAZ SEVİK-35023769498, HAVVANA DUTAK 16337543776,HAYRİYE KAPLANER-17543352954,MELİKE BAYSOY-39331907948, NİYAZİ MEVLÜT BÜLBÜL-25160249694 ,SÜMEYRA ŞAHİN-27959005276 ,ŞEHNAZ ÖZCAN-27323290604 ,ŞENGÜL ŞAHİN-27968004994,YUSUF BÜLBÜL-25154249822olduğu,

c)Kamulaştırmayı yapan idarenin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olduğu,

d)Bu duruşma zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

e)Açılacak davalarda husumetin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne yöneltileceği,

f)30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden zemin üstü yağının kamulaştırma yapan idareye aidiyetine karar verileceği,

g)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı,

h)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02219870 #ilan.gov.tr