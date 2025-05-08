Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2022/202 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/202 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, ALAÇATI Mahalle/Köy, Alaçatı Mahallesi Mevkii, 3073 Ada, 25 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Tapu Durumu: Çeşme Tapu Müdürlüğünün 20.06.2022 tarih ve E-63011753-160.02-5381921 sayılı yazı ekinde gönderilen tapu kaydına göre; İzmir ili, Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesinde bulunan 3073 ada 25 parsel numarasında kayıtlı 358 m2 ümlü, Arsa vasıflı taşınmaz üzerinde 1/3 arsa payı bulunan Zemin+ 1 kattan oluşan 1 Bağımsız Bölüm numaralı Mesken Arif Kürşat İNAL adına kayıtlıdır. Taşınmazın tapu kaydı üzerinde; Birden fazla kamu haczi ve icrai haciz şerhleri ile Türkiye İş Bankası lehine 10.03.2011 tarihinde konulmuş 1. Dereceden 300.000,00 TL bedelli ipotek şerhi vardır. Taşınmaz Çeşme İlçesinde Alaçatı Mahallesinde Çamlık Yol olarak bilinen Rıza Ertan Caddesine cepheli ve genellikle yazlık konutların yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Alaçatı Mahallesi 11500 Sokak No: 114/1 Çeşme adresinde bulunmaktadır. Arsanın üzerinde 3 adet Mesken bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu olan Rıza Ertan Caddesine bakan 1 bağımsız Bölüm numaralı meskenin önünde yol boyunca uzanan bir park bulunmaktadır. Meskenin zemin katında salon ve ayrı mutfak, tuvalet, ahşap giydirmeli merdivenlerle çıkılan 1. Katta 2 si balkonlu 3 oda, ortak banyo tuvalet, çatı katı ise tavanı lambrilerle kapatılıp düzenlenerek bir oda haline getirilmiştir. Ev bakımlı, boyalı ve sıvalı, pencereleri panjurludur. Banyo tuvalet gibi ıslak zeminler seramik ve fayansla kaplıdır. Parselin ön cephesi duvarla çevrilmiş olup salonun caddeye bakan cephesinde üstü ahşap pergoleli teras oluşturulmuştur. Taşınmazın alanı 90 metrekaredir.(Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.), Alaçatı Mahallesi 11500Sokak No:114/1 Çeşme İzmir adresli, Vasfı: Mesken

Adresi : Alaçatı Mahallesi 11500Sokak No:114/1 Çeşme/ İzmir

Yüzölçümü : 90 m2

Arsa Payı : 1/3

İmar Durumu: Çeşme Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

dosyaya gönderilen 22.06.2022 tarih ve E-97335617-000-38823 sayılı yazı ekinde bulunan İmar Durum Belgesine göre; Söz konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli Alaçatı Revizyon İmar Planında Konut Alanı olarak planlanan alanda kaldığı, maksimum 2 bağımsız bölüm yapılabileceği, ayrık nizam TAKS: 0.15 KAKS: 0.30 nispetinde 6,50 metre yüksekliğinde, iki katlı, ön bahçe ve yollardan 5m, komşu parsel ve arka bahçeden 3 metre Çekme mesafeleri içinde inşaat yapılabileceği bildirilmiştir.

Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 14:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 14:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 14:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 14:13

06/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02220194 #ilan.gov.tr