T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı-Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğünden

Aşağıda ünvanı yazılı tüzel kişilere ait 5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yazılan "İdari Yaptırım Kararı" tespit edilen adreslerine memur eliyle tebliğ çıkarılmış, kanuni temsilcileri, sorumlu mirasçıları arandığı halde bulunamamış, belirtilen adreslerinde yaşamadıkları tespit edilerek memur eliyle tebliğleri mümkün olmamıştır. Bu nedenle tebligat Kanununa göre ilanen tebligat yapılması gerekmektedir. Bu ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde idari yaptırım kararı uygulanmış gerçek/tüzel kişilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğüne bizzat bilvekale başvurmaları veya taahhütlü açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat olunacağını, aksi halde bir aylık süre bitiminde tebliğ yapılmış sayılacağını ilan olunur.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 20.05.2008 tarihli ve 882 sayılı 2008/6 Genelgesiyle Belediyemize verilen "İdari Yaptırım Kararı Verme" yetkisi mucibince, Belediyemiz Encümeninin 16.10.2024 tarihli ve 4411 nolu kararı ile Araf Grup Lojistik Kimya İnş.San.Tic.Ltd.Şti. (Vergi Numarası: 0710983150, Adres : Barbaros Mahallesi, Akzambak Sokak, Uphill Towers, No:3/80, Ataşehir, İstanbul) firmasına 2872 Sayılı Çevre Kanununun 8. Maddesini ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin 9.- 13.- 23. ve 24. Maddelerini ihlal ettiği için yine aynı yönetmeliğin 46. Maddesi hükümleri gereği 10.392.468,00 TL (OnmilyonÜçyüzdoksanikibinDörtyüzaltmışsekizTürkLirası) olarak İdari Para Cezası uygulanmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 20.05.2008 tarihli ve 882 sayılı 2008/6 Genelgesiyle Belediyemize verilen "İdari Yaptırım Kararı Verme" yetkisi mucibince, Belediyemiz Encümeninin 23.10.2024 tarihli ve 4581 nolu kararı ile Sevin Metal İnş. Orman Ürn.Elek.Kim.Tic.Ltd.Şti. (Vergi Numarası: 7651717564, Adres: Balçık Mahallesi, 3207.Sokak, No:23/1, Gebze, Kocaeli) firmasına 2872 Sayılı Çevre Kanununun 8. Maddesini ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin 13. ve 23. Maddelerini ihlal ettiği için yine aynı yönetmeliğin 46.Maddesi hükümleri gereği 5.196.234,00 TL (BeşmilyonYüzdoksanaltıbinİkiyüzotuzdörtTürkLirası) olarak İdari Para Cezası uygulanmıştır.

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