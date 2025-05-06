TİREBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
- Belediyemize ait 1 adet 2017 model MST Marka ve 1 adet 2016 model Caterpil Marka İş Makinaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi ne göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
- İhaleye ilişkin şartnameler Belediye Başkanlığından ücretsiz temin edilebilir.
- a-) MST İş Makinasına ait İhale 20/05/2025 Salı günü saat 14.00 de
b-) CATERPILL İş Makinasına ait ihale 20/05/2025 Salı günü saat 14.15 de Belediye Başkanlık Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
- Tahmin edilen muhammen bedel
a-) MST İş Makinası 2.000.000,00.-TL (Kdv hariç) olup geçici teminatı 60.000,00.-TL. dır.
b-) CATERPILL İş Makinası 3.800.000,00.-TL. (Kdv hariç) olup geçici teminatı 114.000,00.-TL dır.
- İsteklilerden aşağıdaki belgeler aranacaktır.
a-) Kanuni ikametgah olması Türkiye'de kaldığı için adres göstermesi
b-) Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
c-) Geçici teminatı yatırdığına dair belge
d-) Şartname ve eklerini kabul ettiği ve imzaladığı şartname aslı
e-) Vekaleten katılan isteklilerden Noter onaylı vekaletname
f-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
Tirebolu Belediye Başkanlığı
Basın No: ILN02216998 #ilan.gov.tr