T.C. KAYSERİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TOPLU KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafındandava konusu taşınmaz malikler aleyhineKayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tescili ve kamulaştırma bedellerinin tespiti talebi ile açılan davalardadava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiş olup; Kamulaştırma yapan idarenin Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y ile değ. 14.maddesi gereğince bu tebliğatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davasıya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin davacı aleyhine yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları açmaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın adına tescil edileceği hak sahiplerinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri,mahkemece tespit olunacak kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T. Vakıflar Bankası İcra Dairelerine Bağlı Şube Müdürlüğü'ne yatırılacağı ilan olunur. 18/04/2025

1-2024/425 esas Turan Göngör, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 109 ada 13 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

2-2024/426 esas Gülfidan Gezgin, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 113 ada 4 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

3-2024/427 esas Hasan Benli,Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 113 ada 38 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

4-2024/428 esas Adem Mançur, Akkız Mançur, Ali Mançur, Ayşegül Atalay, Dilber Atay, Durdane Gezgin, Gülistan Kaya, Gülkadın Yavuz, Hanım Nalcı, Pempe Güven, Sabit Mançur, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 109 ada 2 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

5-2024/429 esas Ahmet Akkaya, Erturul Akkaya, Leman Uluğ, Şahnur Kudat,Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 113 ada 21 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

6-2024/503 esas Ali Ceviz, Ayşe Yıldırım, Burcu Bozkurt, Fatma Kurt, Fevziye Küçüközdemir, Gülseren Solmaz, Hamide Temel, Hasan Hüseyin Kurt, Hayriye Aras, Mehmet Ceviz, Mustafa Solmaz, Nazım Kurt, Nermin Zuhtaoğlu, Nevil Erimli, Nimet Yağmur, Safiye Öztürk, Sami Ceviz, Şaban Solmaz, Kayseri ili Melikgazi ilçesi GömeçMahallesi 12988 ada 34 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

7-2024/504 esas Ali Günendi, Ayhan Günendi, Ayhan Günendi, Birsen Günendi, Dudu Akpınar, Ercan Günendi, Erdoğan Koçyiğit, Fatma İmren, Gülfidan Çeri, Gülfidan Erciş, Hacı Koçyiğit, Hulusi Günay, Hüseyin Dönmez, İffet Soykan, Mahmut Günay, Mahmut Günendi, Mahmut Koçyiğit, Mustafa Dönmez, Mustafa Günay, Metin Günay, Nazife Yılmaz, Oğuz Öcal, Ömer Günay, Ömür Günay, Salih Günay, Şahinur Günendi, Uğur Öcal, Yunis Dönmez, Zeynep Baştu, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 113 ada 31 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

8-2024/505 esas Müberra Karapınar, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 109 ada 11 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 19/06/2025

9-2024/506 esas Ayşe Demiray Duran, Feryaz Kılınç, Hasan Demiray, İlhami Karademir, Sami Karademir, Salih Karademir, Kayseri ili Melikgazi ilçesi GömeçMahallesi 12988 ada 37 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

10-2024/507 esas Nazik Mıhcı, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 113 ada 44 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

11-2024/508 esas Ayşe Candan, Kayseri ili Melikgazi ilçesi GömeçMahallesi 12988 ada 36 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

12-2024/509 esas Ali Soykan, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 109 ada 8 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

13-2024/510 esas Ahmet Koçak, Burcu Ceyhan, Emine Uymaz, Feride Güven, Hayriye Ersan, Hayriye Uzun, Kevser Koçak Ardıç, Mustafa Koçak, Mükremin Koçak, Ömer Koçak, Ömer Koçak, Recep Koçak, Şaban Koçak, Şerife Özer, Ülker Koçak, Zennube Koçak, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 109 ada 10 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

14-2024/511 esas Bedriye Oral Gürbüz, Fatma Altuncu, Necmettin Oral, Necdet Oral, Şefika Oral, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 113 ada 32 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

15-2024/512 esas Ali Osman Havuz, Ayşe Havuz, Doğan Öcal, Hacı Öcal, Hatice Putur, Hürüze Atay, Kerim Havuz, Mehmet Havuz, Meriç Havuz, Mustafa Oral, Mürüvet Yeşilkaya, Refika Akpınar, Şahin Öcal, Nülüfer Havuz, Tenzile Akyürek, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 113 ada 33 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

16-2024/513 esas Şaban Soykan,Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 109 ada 7 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

17-2024/517 esas Birten Güven, Burcu Arslan, Ercan Güngör, Erkan Güngör, Erturul Güngör, Fatih Güngör, Galip Güven, Hesna Güngör, İbrahim Güngör, Mustafa Güngör, Özlem Erdoğan, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi 113 ada 26 parsel sayılı taşınmaz, duruşma günü 26/06/2025

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