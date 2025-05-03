T.C.

ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/108

KARAR NO: 2021/85

Mahkememizin 2018/108 esas 2021/85 karar sayılı dosyasında 24/12/2024 tarihli ek kararıyla Mahkememizin 2018/108 esas 2021/85 Karar sayılı dava dosyasında suçta kullanılan 06 MJ 100 plakalı aracın 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 54/4. Maddesi gereğince MÜSADERESİNE karar verilmiş olan Abdulhadi HAC HASAN (yabancı kimlik numaralı 99020453934) tüm aramalara rağmen bulunamamış, ek karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

CMK'nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14/04/2025

Basın No: ILN02216013 #ilan.gov.tr