T.C ANTALYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 20/08/2019 tarih ve 2019/21105 esas sayılı iddianamesi ile sanık OĞUZ GÜRSU hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşları vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından Türk Ceza Kanunu 158/1.d, Türk Ceza Kanunu 35, Türk Ceza Kanunu 53/; Türk Ceza Kanunu 204/1, Türk Ceza Kanunu 53/1 maddeleri gereğince kamu davası açılmıştır. Mahkememizin 2022/448 esas sayılı dosyasında yargılamasında devam etmektedir. Emniyet Müdürlüğü, sanığın yurtdışına çıkış kaydının olduğu ve yasal bir giriş kaydının bulunmadığını bildirmiştir. Sanığa ulaşılamaması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Mahkememize müracaat etmediği takdirde Ceza Muhakemesi Kanunun 247. Maddesi gereğince kaçak kararı verilerek Ceza Muhakemesi Kanunun 248'nci maddede gösterilen tedbirlere hükmedilebileceği hususunun tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.28/04/2025Sanığın

T.C. Kimlik No : 43702560366

Adı Soyadı : OĞUZ GÜRSU

Baba Adı : Hacı

Anne Adı : Fatma

Doğum Tarihi : 20/05/1974

Doğum Yeri : KAYSERİ

Nüfusa Kayıtlı Olduğu

İli : Kayseri

İlçesi : Talas

Mah/Köy : Sakaltutan mah/köy

Cilt No : 20

Aile Sıra No : 15

Sıra No : 45

SON İKAMETGAH ADRESİ :Meydankavağı mah. 1602 Sok. Ramada sit. C blok 2c/1Muratpaşa / Antalya

