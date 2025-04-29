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T.C.

EREĞLİ (KONYA) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/153 Esas

ALİ AKINOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili tarafından mahkememizin 2024/153 Esas sayılı dosyası ile Konya ili Ereğli ilçesi Zengen Mah. Cilt No:96, Hane No:10'da nüfusa kayıtlı 56815178472 T.C nolu Dursun ve Dilber'den olma, 1936 D.lu, Hüsnü Duran'ın en son 1946-1960 yılları arasında görüldüğü ve 64 yıldan beri kayıp olduğu, bu nedenle gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden, gaipliğine karar verilmesi istenen Hüsnü DURAN hakkında bilgisi olan kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurması, Hüsnü DURAN hakkındaki bilgisini mahkememize söylemesi gerektiği, belirlenen süre içerisinde Hüsnü DURAN hakkında bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02213016 #ilan.gov.tr