ANKARA 3.FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No:2022/60 Esas

Davacı Beyaz Kağıt ve Hijyenik Ürünler Aş vekili tarafından davalılar Aktaş Sağlık Kozmetik Ve Temizlik Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mürvet Yıldız, Sezen Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan Marka ve Tasarım Hakkına Tecavüz, Haksız rekabetin tespiti, önlenmesi, ref'i ve men'i ile manevi tazminat istemli açılan dava dosyasında verilen gerekçeli karar uyarınca kararın gazetede ilanına karar verildiğinden;

Mahkememizce verilen gerekçeli kararda özet olarak;

"1-Davanın Kısmen Kabulüne,

2-a)Davalıların "Aspgemix SARI KÖPÜK" ibarelerinin sarı renkli temizlik sıvısı üzerindeki bahse konu kullanımlarının davacı adına 2018/113735 ve 2021/57242 sayılarla tescilli olan "ASPEROX" ve "ASPEROX SARI GÜÇ" markalarına tecavüz teşkil ettiğinin TESPİTİNE,

b)Davalıların, davacı adına tescilli 2018/113735 ve 2021/57242 sayılı markalara TECAVÜZLERİNİN 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca da REF ve MEN'İNE,

c)ASPGEMİX SARI KÖPÜK tanıtım işaretli ürünlerin ÜRETİM VE SATIŞLARININ DURDURULMASINA; bu ürünlerin bulundukları yerden TOPLATILMASINA, AMBALAJLARININ ÜZERİNDEKİ MARKANIN SİLİNMESİNE, MÜMKÜN DEĞİLSE İMHA EDİLMESİNE, AMBALAJIN İÇİNDEKİ ÜRÜNÜN SAHİPLERİNE İADESİNE,

d)ASPGEMİX SARI KÖPÜK tanıtım işaretli bu ürünlerin reklam ve pazarlamasının yapıldığı katalog, broşür, tabela gibi her türlü Tanıtım Vasıtalarının toplatılmasına; fiziki ve sanal olarak yapılan reklam ve tanıtımlara son verilmesine;

e)Davalılardan Sezen Kimya'nın reklam ve tanıtımlarının yapıldığı www.gemixtemizlik.com alan adlı internet sitesinde ve facebook, ınstagram gibi sosyal medya hesaplarında ASPGEMİX SARI KÖPÜK, tanıtım işaretini taşıyan ürünlerin reklam ve tanıtımlarının ve dahi satışlarının yapıldığı yayınların ve yayınlara erişimin ENGELLENMESİNE;

f)Her türlü online (E-Ticaret) satış platformlarında bu meyanda HEPSİBURADA, TRENDYOL, GİTTİGİDİYOR, N11, HERŞEY YANIMDA, AKAKÇE, TEKLİFAL online alışveriş sitelerinde ASPGEMİX SARI KÖPÜK markalı ürünlerin satışlarının ENGELLENMESİNE;

3-20.000,00 TL Manevi Tazminatın davalılardan müşterek ve müteselsilen dava tarihinden itibaren işleyecek banka reeskont faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine,

4-Mahkeme Kararının özetinin, masrafı sonradan davalılardan alınmak koşulu ile ulusal çapta yayınlanan bir Gazetede bir defa İLANINA,

5-Haksız rekabet talebi ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına,

6-Fazlaya ilişkin talebin reddine,

7-Alınması gereken 1.366,20 TL harçtan peşin alınan 853,88 TL harcın düşümü ile 512,32 TL bakiye harcın davalılardan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

8-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiği için AAÜT uyarıca kabul edilen marka hakkına tecavüz yönünden 15.000,00, manevi tazminat yönünden 15.000,00 TL olmak üzere toplam 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

9-Davalı Aktaş Sağlık Kozmetik ile Mürvet YILDIZ kendilerini vekille temsil ettirdiği için AAÜT uyarınca kısmen reddedilen haksız rekabet, marka hakkına tecavüz ve tasarım hakkına tecavüz yönünden 15.000,00 TL, manevi tazminat yönünden 15.000,00 TL olmak üzere toplam 30.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara verilmesine,

10-Kabul red oranına göre aşağıda dökümü gösterilen ve davacı tarafından yapılan 4.412,58 TL yargılama giderinden payına düşen 1.765,03 TL'nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, kalanının üzerinde davacı üzerinde bırakılmasına,

11-Tarafların yatırdıkları gider avanslarından kalan tutarın HMK 333/1 uyarınca karar kesinleştiğinde iade işlemi yapılmak üzere tebliğden itibaren 15 gün içinde, banka hesap numarası bildirildiğinde hesaba aktarılmasına, aksi halde PTT aracılığı ile adreste ödemeli olarak gönderilmesine,

Dair verilen karar, davacı vekili ile davalı Aktaş Sağlık Kozmetik vekilinin yüzüne karşı, diğer davalıların yokluğunda 6100 sayılı HMK'nun 341. ile 345. Maddelerine göre tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Kanun Yoluna dilekçe ile başvurulabileceğine yönelik karar açıkça okunup, usulen anlatıldı." şeklinde karar verildiği ve kararın istinaf incelemesinden geçerek kesinleştiği hususu ilanen tebliğ olunur.15.04.2025

Basın No: ILN02213334 #ilan.gov.tr