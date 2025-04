T.C.

İZMİR

36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2024/802

KARAR NO : 2024/895

SANIK : Doğan KÖSE, Hüseyin ve Birsen oğlu, 10/09/1989 doğumlu,

T.C No:44437179908

SUÇU : Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma

SUÇ TARİHİ : 02/04/2019

TEBLİĞ OLUNACAK

EVRAK İÇERİĞİ : Kamu davasının durması kararı

MEVZUU : Hüküm Metni

İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/10/2024 tarih 2024/802 Esas 2024/895 Karar sayılı ilamı ile, sanık Doğan KÖSE hakkında alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu verilen2019/477 esas ve 2020/261 sayılı kararı ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geribırakılmasına bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nun 231/10-11 maddeleri gereğince 5yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, kararın 08/07/2020 tarihinde kesinleştiği, sanığın denetim süresi içerisinde 30/01/2023 tarihinde ihbara konu suçu işlediği ve İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/1095 esas ve 2024/520 karar sayılı ilamıyla cezalandırılmasına karar verildiği ayrıca müzekkereleri ile sanığın denetim süresinde suç işlemesinden dolayı ihbarda bulunulması nedeniyle dosyanın yeniden esasa kaydedildiği ancak 5271 sayılı CMK'nun geçici 5. Maddenin (d) bendinin Anayasa Mahkemesinin 02/08/2022 tarihindeyürürlüğe giren iptal kararı göz önüne alınarak 5271 sayılı CMK'nın 223/8. Maddesinin 2. cümlesi gereğince sanık hakkında seri muhakeme usulünün uygulanması için kamu davasının durmasına, sanık hakkında alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan Seri Muhakeme Usulü uygulanması için dosyanın bir örneğininİzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, seri muhakeme sonucu geldiğinde dosyanın ele alınmasına karar verildiği,

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi kolluk ve diğer kurumlarca yapılan araştırmada da yeni adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat kanunun 29 ve 30. maddeleri gereğince İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesinin gıyabi hükmünün gazetede, internet haber sitesinde ve elektronik ortamda ilanı yoluyla tebliği,Aynı kanunun 31.maddesi uyarınca ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

