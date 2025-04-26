T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2024/19653 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19653 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Gölyaka İlçe, YENİ MAHALLE Mahalle/Köy, KIZILCIKKIRI Mevkii, 115 Ada, 15 Parsel, tapu kayıtlarında arsa niteliğinde görülmektedir. İnceleme sonucu taşınmazın arsa vasfında olduğu üzerinde 2 adet inşaat yapısının bulunduğu ve geriye kalan kısmının bahçe olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz geometrik olarak kare şekilde bir parseldir. Taşınmazın yola cephesi vardır. Güneyi ve doğusu yola cephelidir. Diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmaz imar planı içerisindedir.

Adresi : Düzce Merkez Düzce MerkezGölyaka / DÜZCE

Yüzölçümü : 898,21 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı imar planı içerisinde olduğu, Konut alanı Taks. 0,40 Kaks.0,80 2 Kat

ayrık nizam yapılaşma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.009.070,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. (Borçluya ait 1/2 hissesi satışa çıkarılmıştır.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 11:47

15/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02212298 #ilan.gov.tr