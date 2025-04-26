T.C. BAFRA İCRA DAİRESİ

2024/1125 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1125 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İli 19 Mayıs ilçesi Erenköy Mahallesi İncirlik Mevkii 115 ada 20 parsel tam hisse tarla vasıflı taşınmaz. Marjinal tarım arazisi sınıfında olup üzerinde yapı yada ürün yoktur. Sinop-Samsun karayoluna 400 metre, site içerisinde havuzlu villaların bulunduğu Atavadi evlerine 200 metre, denize yaklaşık 1,5 km, 19 Mayıs İlçe merkezine 8,5 km, Samsun İl merkezine 33 km mesafededir. Yüzölçümü : 9.104,91 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 8.338.094,48 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 14:20

24/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02212737 #ilan.gov.tr