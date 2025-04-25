Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYE

İCRA DAİRESİ

2021/10553 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/10553 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, ÇONA Mahalle/Köy, Kum Mevkii, 119 Ada, 16 Parsel, Petrol İstasyonu ve Hizmet Binası Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz (fiilen petrol istasyonu olarak kullanıılmamaktadır.); Osmaniye İli, Merkez İlçe, Çona Köyü sınırları içerisinde Kahramanmaraş-Gaziantep D-400 Kara Yolu üzerinde ve Kahramanmaraş yolu gidiş yönü üzerinde konumlu taşınmazdır.

Adresi : Çona Köyü, Kahramanmaraş-Gaziantep D-400 Kara Yolu, Kahramanmaraş Yönü Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 4.573,83 m2

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 29.437.440,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 10:24

22/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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