1. GAİPLİK İLANI

T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/251 Esas18.04.2025 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AYLA KARACA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18.04.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 530****062

ADI SOYADI : AYLA KARACA

BABA ADI : SELİM

ANA ADI : ELİF

DOĞUM TARİHİ : 12/02/1964

DOĞUM YERİ : MALATYA

************************************************************************

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERHAN KARACA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18.04.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 530****646

ADI SOYADI : ERHAN KARACA

BABA ADI : SELİM

ANA ADI : ELİF

DOĞUM TARİHİ : 29/01/1969

DOĞUM YERİ : MALATYA

***********************************************************************************

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AYHAN KARACA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18.04.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 530*****700

ADI SOYADI : AYHAN KARACA

BABA ADI : SELİM

ANA ADI : ELİF

DOĞUM TARİHİ : 26/02/1974

DOĞUM YERİ : MALATYA

Basın No: ILN02211812 #ilan.gov.tr