T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/251 Esas18.04.2025 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AYLA KARACA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18.04.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 530****062
ADI SOYADI : AYLA KARACA
BABA ADI : SELİM
ANA ADI : ELİF
DOĞUM TARİHİ : 12/02/1964
DOĞUM YERİ : MALATYA
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Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERHAN KARACA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18.04.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 530****646
ADI SOYADI : ERHAN KARACA
BABA ADI : SELİM
ANA ADI : ELİF
DOĞUM TARİHİ : 29/01/1969
DOĞUM YERİ : MALATYA
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Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AYHAN KARACA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18.04.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 530*****700
ADI SOYADI : AYHAN KARACA
BABA ADI : SELİM
ANA ADI : ELİF
DOĞUM TARİHİ : 26/02/1974
DOĞUM YERİ : MALATYA
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