T.C.
KUŞADASI 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A NESAS NO : 2024/58
KARAR NO : 2025/24
Mahkememizin 09/01/2025tarih ve 2024/58E.2025/24Karar sayılı kararı Sanık
Ceylan Süreyya ve Oya oğlu, 04/07/1983 Fatihdoğumlu,'SERKAN ÇELTİK ,'inaçık adresitespit
edilememiş , bu sebeple kararın ilanen tebliğine kararverilmişolmakla;
Sanık Hakkında Cinsel Taciz, suçundan(TCK 105/1 Mad) 5 Ay 18 Gün ,Sesli Yazılı veya
Görüntülü Bir İleti İle Hakaret(TCK.125/1 md)) suçundan açılan kamudavasında Mahkememizce
3 ay 22 gün ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına karar verildiği, işbu ilanın yayımlanmasından
itibaren iki haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat kanununun 31. Madde) tebliğden itibaren 14
gün içerisindemahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibineyapılacak beyanın tutanağa
geçirilip hakimetasdik ettirilmeksuretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine Mahkemesine itirazyoluna başvurabileceği , süresindeitiraz edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği, ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 21/04//2025
Belge Doğrulama Adresi : https://vatandas.uyap.gov.tr
Basın No: ILN02211560 #ilan.gov.tr