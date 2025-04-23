T.C.İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.050.000,00

1

Taşıt

33ADP094 Plakalı , 2017 Model , JEEP Marka , Renegade Tipli , 1C4BU0000HPG49799 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, arka bagaj kapağında göçük olduğu, sağ ve sol ön çamurlukta çiziklerin olduğu, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği,Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu Aracın Anahtarı ve Ruhsatı olmadığı tespit edilmiştir.