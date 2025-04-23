T.C.

KUŞADASI 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Belge Doğrulama Adresi : https://vatandas.uyap.gov.tr

sayılı kararıCeylan Süreyya ve Oya oğlu, 04/07/1983 Fatihdoğumlu,,'inaçık adresitespitedilememiş , bu sebeple kararın ilanen tebliğine kararverilmişolmakla;Sanık Hakkında Cinsel Taciz, suçundan(TCK 105/1 Mad),Sesli Yazılı veyaGörüntülü Bir İleti İle Hakaret(TCK.125/1 md)) suçundan açılan kamudavasında Mahkememizcekarar verildiği, işbu ilanın yayımlanmasındanitibaren iki haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat kanununun 31. Madde) tebliğden itibaren 14gün içerisindemahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibineyapılacak beyanın tutanağageçirilip hakimetasdik ettirilmeksuretiyleitirazyoluna başvurabileceği , süresindeitiraz edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği, ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 21/04//2025

Basın No: ILN02211560 #ilan.gov.tr