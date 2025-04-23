NO: 29/1

T.C.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Tekstil Atık Kumbaralarının Yerleştirilmesi ve Tekstil Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması İmtiyaz Hakkının Kiraya Verilmesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif (arttırma) Usulü ile 13.05.2025 Salı günü 11:00'da ihale edilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 13.05.2025 tarihinden bir gün öncesi 12.05.2025 günü mesai sonuna kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni'ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ: Tekstil Atık Kumbaralarının Yerleştirilmesi ve Tekstil Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması İmtiyaz Hakkının Kiraya Verilmesi İşi

ŞARTNAME BEDELİ : 500,00-TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : 215.640,00-TL

MUHAMMEN BEDEL : 2.396.000,00-TL+KDV/yıl

İŞİN SÜRESİ: 3 Yıl

İHALE GÜN VE SAATİ : 13.05.2025 – 11:00

İSTENİLEN BELGELER

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye'de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1- Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)

2- Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Teminat Mektupları işin adına, 2886 sayılı yasa kapsamında limit dahilinde süresiz olacaktır),

e) Dosya bedeli tahsilât makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye'de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h) İhale katılımcılarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış ve uygun atık kodlarını kapsayan (20 01 10, 20 01 11) Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisans Belgeleri aslı ya da noter tasdikli sureti(Belge, Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır.),

ı) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Basın No: ILN02211786 #ilan.gov.tr