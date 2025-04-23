2. GAİPLİK İLANI

T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava konusu İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hoca Gıyasettin Mahallesi, Maslak sokak, 504 ada, 7 parseldeki taşınmazın maliki Yusuf oğlu Mehmet Ziya'dan haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaipleri bilenlerin, tanıyanların, gaipler hakkında bilgisi olan kimselerin Mahkememizin 2024/121 esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaipler hayatta ise adresinin bildirilmesi, 19/06/2025 günü saat 09.55'te İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilan olunur.

Basın No: ILN02211805 #ilan.gov.tr