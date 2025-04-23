T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2018/372 Esas

KARAR NO: 2025/155

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaç Ticareti, 1262 sayılı Kanuna Aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2025 tarihli ilamı ile TCK 186/1, 19/1 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilenAbdurrahman ve Nahla Oğlu, 1987 doğumlu,SAJA GHASH tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.04.2025

Basın No: ILN02211913 #ilan.gov.tr