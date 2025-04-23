T.C.

ACIPAYAM

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/1882 Esas 28.03.2025 İLANDavacı tarafından Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Orta Mahallesi, 124 ada 17 parsel sayılı taşınmazlar ile davalılar aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasında verilen ara karar gereğince; Denizli İli, Serinhisar ilçesi, orta mah.de nüfusa kayıtlı, Hasan Ve Ayşe oğlu, 01/04/1978 d.lu, Ali Karakaya'nıntüm aramalara rağmen dava dilekçesinin kendisine tebliğ edilemediğinden basın yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince yukarıda ismi yazılı davalıya duruşmanın bırakıldığı 22/05/2025 günü saat 10:33'da Acıpayam Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, belli edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız veya bir vekil tarafından temsil ettirilmediğiniz takdirde ön inceleme, tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02210791 #ilan.gov.tr