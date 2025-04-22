T.C.

GİRESUN

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/1465 Esas 10.04.2025 İLAN METNİ

Davacı Sebahat Cebeci, Zülfiye Güç, Mücahit Cebeci, Selma Cebeci, Selma Cebeci,İsmail Cebeci, Filiz Çiftçi tarafından açılanOrtaklığın Giderilmesidavasında; Giresun ili Merkez ilçesi Sarvan Köyü Kertboğazı 101 ada 33-13-19-34-20 parseller paydaşlığınöncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE yönelikdava açıldığı, "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK YASAL SÜRE İÇİNDE 150.00 TL delil avansıyla birlikte HMK 317. maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı içerir şekilde HMK 318. maddesiuyarıncadelillerinizi bildirip eklemek suretiyle HMK 129. Maddesine uygun olarak davaya cevap verebileceğiniz, HMK'nın 114. Maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı yapılabileceği, aksi takdirde HMK'nın 322/1. Maddesi delaletiyle HMK'nın 128. Maddesine göre davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıalarıntamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verip, ilk itirazlarınızı bildirmediğiniz takdirde ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı hususu İHTAR ve TEBLİĞ olunur" şerhi ileduruşmanın08/10/2025 günü saat 09:30 e bırakıldığı hususunun davalıya iş bu ilan metninin gazetede ilan edilmesinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02210624 #ilan.gov.tr