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KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1051KARAR NO : 2024/803

DAVACI : T.C No: 17441441040- METİYE BULUT

DAVALI : T.C No: 17525438218 - MESUT BULUT

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 24/11/2023

KARAR TARİHİ : 27/09/2024

Davacı Mesut Bulut aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Mesut Bulut'un tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi, mernis adresinin boş olması, davalının adresi meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince kendisine mahkememizin 03/07/2024 tarihli gerekçeli kararının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davacının davası sübut bulduğundan KABULÜ ile;

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, ÇadırkayaMah/Köy, Cilt No:13,Hane No:48, Birey Sıra No:44'te nüfusa kayıtlı İsmail ve Ayşekızı, 05/10/1973 doğumlu, 17441441040 TC Kimlik numaralı Metiye BULUT ile aynı hane Birey Sıra No:11'de nüfusa kayıtlı, Mahmut ve Döne oğlu, 21/09/1971 doğumlu, 17525438218 TC Kimlik numaralı Mesut BULUT'un 4721 sayılı TMK 166/1 maddesi gereğiBOŞANMALARINA,

2.1-4721 sayılı TMK madde 182'ye göre müşterek çocuk Birey Sıra No:77'de nüfusa kayıtlı 28/06/2008 doğumlu, 25046175000 TC Kimlik numaralı Mehmet Can'ın velayetinin davacı anne Metiye'ye VERİLMESİNE,

2.2-Müşterek çocuğun mal varlığı olmadığından, TMK madde 353 ve TMK Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük madde 4 gereğince bu konuda defter istenmesine ve ihbarda bulunulmasına yer olmadığına,

2.3-Müşterek çocuğun mal varlığı olduğunda, velayeti kendisine verilen eşe bu durumu mahkememiz bir (1) ay içerisinde bildirmek zorunda olduğunun hatırlatılmasına,

Bu konuda mahkememize başvuru olduğu takdirde gereği için durumun, velinin yerleşim yeri Aile Mahkemesine ihbarına. Velinin yerleşim yeri mahkememiz yargı çevresinde olduğu takdirde çocuğun mal varlığı ile bu malvarlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişikliklere ilişkin defter ve kayıtları bir (1) ay içerisinde mahkememize ibraz zorunda olduğunun veliye hatırlatılmasına. İbraz halinde bunların bu dosya da muhafazasına,

3-Herayın 1. ve 3. Pazar günleri saat 09:00 ile saat 18:00 arasında; dini bayramların (Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı) 2. günü saat 09:00 ile 18:00 arası ve resmi bayramlarda (23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos) saat 13:00 ile 18:00 arasında,davalı baba Mesut ile müşterek çocukarasında şahsi ilişki tesisine,

4-Davacı adli yardımdan faydalandığından, dava açılırken alınması gereken 269,85 TL başvuru harcı, Harçlar Kanunun 21. Maddesi gereğince peşin alınması gereken 427,60 TL maktu karar ve ilam harcı ile suçüstü ödeneğinden karşılanan 522,00 TLptt/tebligat ile 22.848,00 TL ilanen tebligat gideri olmak üzere toplam: 24.067,45 TL yargılama harç ve giderinin davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5-Davalı tarafın yapmış olduğu yargılama harç ve gideri bulunmadığından, bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Arta kalan gider avansının, kararın kesinleşmesi halinde yatıran taraflara iadesine,

Dair, davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemelerine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup, usulen anlatıldı.

Davalı Mesut Bulut'a mahkememizin gerekçeli kararı ilanen tebliğ olunur. 16/04/2025

Basın No: ILN02207978 #ilan.gov.tr