Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/2 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3205 Ada, 42 Parsel sayılı tapudaki niteliği arsa olan ve tapudaki yüzölçümü 152,55m² olarak kayıtlı fiili durum itibariyle Üç Katlı Bina olan taşınmaz Satılmaktadır.

Satışa konu taşınmazın bulunduğu yapının; Zemin Kat, 1. Normal kat ve 2. Normal kattan oluşan 3 katlı yapı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın, 3A yapı sınıfına ait, yaklaşık 30-35 yıllık olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmaz mahallinde yapılan incelemede; bina holü ve merdivenlerin mermer olduğu görülmüştür. Bina tabanın 95m² olduğu, asansörün bulunmadığı görülmüştür. Yapının kat mülkiyetinin mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Taşınmazın zemin katında salon, hol, iki oda, mutfak, tuvalet ve banyo ile havalandırma boşluğundan oluşan 1 adet daire bulunduğu, 1. Katında bir oda, bir balkon ve bir banyo/wc'ye ek olarak salon, hol ve mutfağın yarı açık planda bulunduğu, bir daire bulunmaktadır. 1. Normal katta giriş kapısının yanında bir dubleks daire bulunmakla birlikte halihazırda üst kata çıkışın kapatılmış olduğu görülmüştür. 2. Normal kat çelik konstrüksiyondan yapılmış sundurmanın konuta dönüştürülmesiyle yapılmıştır.

Hol ve odaların zemini parke, ıslak satıhlar seramik kaplıdır. Mutfak tezgahları mermer olup tezgah altında ve üstünde dolap vardır. Dairelerin dış kapısı ahşap, iç kapılar ahşap panel, pencereleri pvc den yapılmıştır. Zemin ve 1. kattaki daireler doğal gaz sobası ile 2. normal kat kombi tesisatlı kaloriferle ısıtılmaktadır.Dairelerin her biri brüt 95m², net 80m² alanındadır.

Parsel üzerinde ana binadan başka 25m² alanında ahşaptan yapılmış müştemilat bulunmaktadır. daha bulunmaktadır.

Satışa konu taşınmazın bulunduğu bölge şehrin sosyo-ekonomik durumunun C+ olduğu, Bursa'nın diğer merkez ilçelerine göre 3.sırada olduğu, yapıların genellikle Bitişik ve eski yapıların mevcut olduğu, sokakların dar olduğu bilinmektedir. Bölgede yol+elektrik+su+altyapıları hizmetleri mevcuttur. Tüm yerel yönetimler ve merkezi idare hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz İstanbul Caddesine kuş uçuşu 320 m., Osmangazi Metrosuna kuş uçuşu 2 km., Şehir Merkezi'ne kuş uçuşu 3,5 km. Mesafededir. Taşınmazın kıymeti Bursa 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/506 Esas 2024/783 Karar sayılı ilamı ile kesin olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Altınova Mah. 1. Kızılcık SokakNo: 22 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 152,55m²

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında oyun alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.017.500,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında; Diğer (Konusu: Tapu Dairesi Başkanlığının 12.12.2023 tarih ve 10817845 sayılı yazısı gereği yapılan incelemede, tasarrufa konu edilmiş taşınmazlarda evrakına aykırı tescilden kaynaklı veya Kadastro tarafından hesaplanan yüzölçümü ile Tapuda kayıtlı yüzölçümü arasında uyumsuzluk tespit edilmiştir) şeklinde beyan bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2025 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02208926 #ilan.gov.tr