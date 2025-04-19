T.C.

ANKARA 41.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/188 Esas

Mahkememizin 2024/188 Esas sayılı dosyasından: Davalı Satılmış TAMER (Tc. 23402459290)'a yapılan tebligatların iade geldiği, tebligata yarar adresleri tespit edilemediği ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, duruşma tarihleri de tebliğ edilemediğinden yerine geçmek ve Duruşma Günü:09/07/2025 günü saat: 11:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu adresi meçhul olan davalıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02208475 #ilan.gov.tr