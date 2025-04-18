T.C.

ŞANLIURFA

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/357 Esas 26.03.2025 İLAN METNİDavacı , BAHATTİN ÇAPAN ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı), Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesi Büyükalanlı Mahallesi'nde kain 111 ada 15 nolu parsel, 111 ada 25 nolu parsel ve, 111 ada 22 parselin etrafındaki A, B, C ile gösterilen taşınmazlar üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte mahkememizin 2022/357 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02208131 #ilan.gov.tr