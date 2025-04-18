T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/245 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi

MEVKİİ : Kelekli Mahallesi

ADA NO : 207

PARSEL NO : 11 ve 12

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.155,92 m2 irtifak alanı ve 10,58 m2 mülkiyet alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Kelek - Yaşar Kelek ve dava arkadaşları

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26.11.2020 tarihli ve 9742-12 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/245 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.03.2025

Basın No: ILN02206560 #ilan.gov.tr