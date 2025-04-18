T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi
MEVKİİ : Kelekli Mahallesi
ADA NO : 207
PARSEL NO : 11 ve 12
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.155,92 m2 irtifak alanı ve 10,58 m2 mülkiyet alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Kelek - Yaşar Kelek ve dava arkadaşları
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26.11.2020 tarihli ve 9742-12 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/245 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.03.2025
Basın No: ILN02206560 #ilan.gov.tr