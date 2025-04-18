İLAN

T.C. MAZGİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/16 Esas

DAVALI : HADİCE KASMIŞ Davutlar Mahallesi Egemen Sokak İlkim Konakları No:6 Kuşadası/ AYDIN

Davacı Fadime Tümer ile davalı Hadice Kasmış tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Tunceli İli Mazgirt İlçesi Avunca köyü nüfusuna kayıtlı, Süleyman ve Fadime kızı 1966 doğumlu, 243*****146 T.C. Kimlik Numaralı Hadice Kasmış adresi tespit edilemediğinden adına duruşma zaptı, birleşen dosya dava dilekçesi ve bilirkişi raporları tebliğ edilememiş olup;ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/04/2025

Basın No: ILN02208328 #ilan.gov.tr