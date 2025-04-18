T.C. İSTANBUL 33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2024/230

Karar No: 2024/440

İLAN KARARI

Gece vakti nitelikli yağma suçundan sanık Muzaffer KARAARSLAN hakkında mahkememize açılan kamu davasında, sanığın TCK'nın 149/1-h maddesi uyarınca neticeten 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, müşteki Yulduz KHAYDAROVA'nın açık adresinin tespiti için İstanbul İl Göç İdaresi ile yapılan yazışma sonucunda, müştekinin GöçNet sisteminde kayıtlı bulunanadresine çıkarılan tebligatın da bila ikmal döndüğü anlaşılmakla, gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamış olup, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince mahkememizin 10/12/2024 tarih ve 2024/230 Esas, 2024/440 Karar sayılı hükmünün TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve TÜRKİYE GENELİ İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 16/04/2025

Basın No: ILN02208064 #ilan.gov.tr