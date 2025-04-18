AYDIN İLİ BUHARKENT İLÇESİ

BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliği adına kayıtlı aşağıda mahallesi, ada, parsel, alanı, vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan toplam 4 adet bağımsız bölüm dükkan vasıflı gayrimenkuller belediye hizmet binası konferans salonunda, encümen huzurunda aşağıda belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek satılacaktır. İHALE USULÜ: 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi ve özel şartnamesi hükümleri gereğince Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır. İHALE TARİHİ: İhale 30.04.2025 tarihinde yapılacaktır. Alıcı çıkmaması halinde 2. İhale 13.05.2024 tarihinde aynı saatlerde yapılacaktır. TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT, İHALE SAATİ

S.No Mahalle Ada Parsel No Vasfı Metre Karesi KDV Hariç Satış Bedeli Geçici Teminat Tutarı İhale Saati 1 İstiklal 353 1 2 Dükkan 109,00 9.000.000,00 270.000,00 14:00 2 İstiklal 353 1 3 Dükkan 55,00 4.500.000,00 135.000,00 14.20 3 İstiklal 353 1 4 Dükkan 55,00 4.500.000,00 135.000,00 14:40 4 İstiklal 353 1 5 Dükkan 109,00 9.000.000,00 270.000,00 15:00

5. İHALENİN YAPILACAĞI YER: Belediye hizmet binası konferans salonunda, encümen huzurunda

yapılacaktır

6. İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARASI: Kamilpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:73

Buharkent/AYDIN Tel: 0256 391 3005 Fax: 0 256 391 3151

7. Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir. Satış Fiyatına KDV dahil

değildir.

8. İsteklilerin ihaleye katılmak için istenen ihale evraklarını 30.04.2025 günü en geç saat 14.00'e kadar

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

Belirtilen saatten sora gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul

edilmeyecektir.

9. İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

9.1. Tebligat için adres beyanı, Kanuni İkametgah belgesi

9.2. Gerçek kişi olması halinde:

9.2.1 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

9.3. Tüzel kişi olması halinde:

9.3.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki

Görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden

belgeler,

9.3.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

9.3.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

9.4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Buharkent Belediyesine herhangi bir borcu

bulunmadığına dair belge,

9.5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya

ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

9.6 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

10. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli, belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886

sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

(Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886

Sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

11. Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

Buharkent Belediye Başkanlığı

Mehmet EROL

Belediye Başkanı

Basın No: ILN02205817 #ilan.gov.tr