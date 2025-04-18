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ANTALYA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/591

Mahkememizce yapılmakta olan yargılama sırasında verilen ara kararı gereğince; Sanık Hamzeh Jamal Abdul Mutı Fretıkh hakkında mahkememizin 2021/210 esas - 2021/500 karar sayılı dosyasında hakkında verilen hükmün açıklanması geri bırakılması kararının 5 yıllık denetim süresi içerisinde Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/706 esas - 2024/761 karar sayılı dosyasında mühür bozma suçundan 12/10/2022 tarihli eylem sebebiyle cezalandırılmasına karar verildiği ve bu durumun 215/11/2024 tarihinde mahkememize bildirilmiş olması sebebiyle mahkememizce verilen ve açıklanması ertelenen hükmün ilanen duruşma günü tebliğine rağmen duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda karar verileceği ilanen tebliğ olunur.15/04/2025

Basın No: ILN02207549 #ilan.gov.tr